PRIMA PAGINA – Cronache di Napoli: “Napoli squadra vera”

All’Allianz Stadium il Napoli non va oltre il pari a reti bianche contro la Juventus. Cronache di Napoli dedica al club azzurro il taglio alto. “Napoli squadra vera, la Juve non affonda. Punto d’oro a Torino. Conte guarda in alto”, titola il quotidiano. “Di Gregorio salva i bianconeri nel primo tempo. McTominay incanta tutti, Meret infortunato”, continua nel catenaccio. Lo 0-0 lascia anche qualche rimpianto però, come ad esempio il pallone calciato da centrocampo da Simeone. L’argentino ha tentato la fortuna vedendo il portiere bianconero fuori dalla porta quando invece poteva servire Neres lanciato verso l’area di rigore.