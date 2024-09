McTominay, che esordio contro la Juve! Il commento del quotidiano

Juventus-Napoli agli occhi di molti non si è dimostrata una partita all’altezza delle aspettative. Uno storico match tra due grandi club, entrambi in competizione per lo scudetto 24/25 si è concluso sullo 0-0 regalando poche emozioni. Tra queste, per i tifosi partenopei e non solo, la prestazione di Scott McTominay al suo esordio in maglia azzurra. Il centrocampista scozzese si è infatti dimostrato sin da subito pronto a soddisfare le esigenze di mister Antonio Conte, partendo dal primo minuto in un “nuovo” 4-3-3 ma giocando quasi come seconda punta a supporto di Romelu Lukaku.

Ad elogiarlo non solo i sostenitori del club ma anche i quotidiani italiani. In particolare Il Corriere dello Sport che l’ha definito “dominante”, regalandogli un 7 meritato in pagella e commentando le sue straordinarie qualità sia in fase offensiva che difensiva, sottolineando il gol negato solo da una gran parata di Di Gregorio e dimostrando come sia già una pedina fondamentale per i meccanismi di questo Napoli.