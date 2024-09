Il Mattino – Meret, oggi gli esami strumentali: le ultime

Giornata storta all’Allianz Stadium per Alex Meret. Il portiere azzurro era partito benissimo in questo campionato, salvando più volte il risultato degli azzurri in queste prime giornate. A dispetto del risultato, il suo contributo è stato fondamentale soprattutto contro il Cagliari. Durante Juve-Napoli di ieri, però, Meret ha dovuto lasciare il terreno di gioco anzitempo per un problema fisico. L’ex Spal ha provato a resistere, ma poi al minuto 36 ha dovuto lasciare il posto a Caprile. Il secondo portiere azzurro ha potuto così timbrare la sua prima presenza in una gara ufficiale col Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino rivela che nella giornata di oggi Meret verrà sottoposto ad esami strumentali che stabiliranno l’entità dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero.