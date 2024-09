VIDEO – Il Napoli arriva all’Allianz Stadium: la reazione dei supporters bianconeri

Non è certamente un’accoglienza cordiale quella che ha ricevuto il Napoli al suo arrivo all’esterno dell’Allianz Stadium. I tifosi della Juventus all’esterno dell’impianto sportivo hanno accolto l’autobus degli azzurri con fischi, insulti verbali e gesti molto eloquenti. Il clima è teso e rovente, come sempre d’altronde. Tra un’ora il Napoli dell’ex Antonio Conte sfiderà i padroni di casa nella gara valida per quinta giornata di Serie A. Il nostro inviato da Torino ha documentato l’arrivo degli azzurri con un filmato visibile sul nostro canale Youtube.

