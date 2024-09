L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista della partita contro la Juventus. Secondo il portale c’è il ritorno a Torino per Antonio Conte, che col suo Napoli sfida la Juventus nel match di oggi alle 18. Il tecnico può sorridere dopo la convincente vittoria di Cagliari e per le condizioni del gruppo: unico indisponibile Mario Rui, da tempo ormai fuori rosa. Possibile che Conte voglia dare continuità alla squadra che ha battuto il Cagliari, con l’unica variante di Olivera al posto di Spinazzola. Nel 3-4-2-1 dei partenopei spazio a Meret, con difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno e centrocampo con Lobokta-Anguissa al centro e Mazzocchi e Olivera sulle corsie. In avanti inamovibili Lukaku e Kvaratskhelia, con Politano che è ancora avanti nel ballottaggio con David Neres.