Sky – Le probabili di Juve-Napoli: Conte pronto a inserire McTominay, in dubbio Gatti

La quinta giornata di Serie A regala già il big match delle grandi occasioni. Alle 18:00 di questo sabato scendono in campo Juventus e Napoli, entrambe rivoluzionate in questa stagione con il cambio panchina. I bianconeri proseguono la loro crescita con una squadra giovane che può permettersi di sognare qualcosa in più. Il Napoli vive la sua rifondazione: il post scudetto è stato un vero disastro. L’arrivo di Antonio Conte genera entusiasmo e voglia di osare, specie con la mancanza di coppe europee. Ma l’ex Juve vola basso. Il suo “Amma faticà”, ricorda che ci vuole tempo. Intanto, però, è già tempo di test per il nuovo Napoli di Conte che forse, anche se siamo solo alla quinta giornata, può già dire molto su “cosa vuole fare da grande”.

Sky fa sapere che i padroni di casa potrebbero scendere in campo con la stessa formazione che ha affrontato il Psv in Champions League. Davanti a Di Gregorio, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. Dovrebbe, appunto, perché Gatti non è al meglio: in alternativa è stato provato Savona terzino con Kalulu che farebbe il centrale. Pochissimi se non nulli i dubbi su Vlahovic prima punta.

Per il Napoli la scelta di mettere McTominay dal primo minuto è nell’aria: ciò porterebbe ad un leggero cambio in un 3-5-2 con Politano ed Olivera che da esterni potrebbero modificare l’assetto anche in un 4-3-3. L’unico ballottaggio è a sinistra con Olivera che è leggermente in vantaggio su Spinazzola. Kvaratskhelia agirà alle spalle di Lukaku.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. All. Conte.