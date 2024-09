Poche emozioni e nessun gol tra Juventus e Napoli: le pagelle di MondoNapoli

Meret 6 – Partita tranquilla fino all’infortunio, poco chiamato in causa.

Di Lorenzo 6,5 – Partita solida, soffre poco in difesa e aiuta la squadra in impostazione.

Rrahmani 6,5 – Ottima partita del pacchetto difensivo azzurro, che rende sterile qualsiasi attacco bianconero.

Buongiorno 6,5 – Come il compagno di reparto, anche l’ex Torino disputa un’ottima partita.

Olivera 6 – Soffre un po’ in difesa ma tutto sommato prestazione sufficiente.

Anguissa 6,5 – Sembra tornato il gigante camerunense che aveva fatto innamorare i tifosi al primo anno in Serie A.

Lobotka 6 – Solita prestazione pienamente sufficiente del faro azzurro.

Mctominay 6,5 – Conte cambia modulo per inserirlo in squadra e lui lo ripaga con un’ottima prestazione.

Politano 6 – In un attacco in difficoltà, è lui a creare i maggiori pericoli per la difesa juventina.

Lukaku 5 – Pochissimi palloni giocabili per il belga, che non riesce ad incidere e non è mai pericoloso.

Kvaratskhelia 5,5 – Con il Napoli che sviluppa quasi solo sulla catena di destra, l’asso georgiano ha pochi palloni giocabili.

Caprile 6

Simeone 5

Neres 6

Folorunsho 5

Gilmour S.V.

Conte 5,5 – L’intuizione di cambiare modulo per dominare il centrocampo era giusta, ma inserire il reintegrato Folorunsho al posto di Kvaratskhelia non ha pagato. La qualità del georgiano serviva in un finale in cui il Napoli non riusciva a creare occasioni da gol.