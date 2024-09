Juve-Napoli, le formazioni ufficiali: scelto il sostituto di Gatti, giocano McTominay e Olivera

A Torino il Napoli ha il suo primo vero test della stagione. La Juventus è reduce dai due pareggi in campionato e la vittoria in Champions con il Psv. Gli azzurri hanno finora collezionato solo vittorie perdendo solo in trasferta alla prima giornata col Verona. Il poker a Cagliari dà tantissima carica per il Napoli che ha anche il vantaggio di non aver giocato in settimana come hanno fatto i ragazzi di Thiago Motta.

Il forfait di Gatti obbliga alla soluzione di Savona come terzino. Confermata anche la titolarità di Yildiz. McTominay timbra il suo primo match da titolare nel 3-5-2 disegnato a posta per lui da Conte. Olivera vince il ballottaggio con Spinazzola. Per il resto, confermate le pedine di Cagliari per il Napoli e della Champions per la Juve.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku.