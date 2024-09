Intervistato al Corriere dello Sport l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha detto la sua sulla vittoria dello Scudetto e dell’arrivo di Antonio Conte. Ecco quanto detto:

“Per molti anni sono stato al Napoli e ne sono contento, De Laurentiis pur con un carattere non semplice ha avuto il merito di portare sempre il Napoli in alto, anche quando sono andati via giocatori forti, lui li ha sempre sostituiti bene, costruendo una buona squadra. Forse l’unico dispiacere è non aver vinto lo Scudetto, stesso discorso non vale solo per me, ma anche per i vari Koulibaly, Mertens, Callejon. Non mi aspettavo Conte sulla panchina del Napoli. Di questo va dato merito a De Laurentiis, sicuramente sulla scelta del mister ha influito l’amore e la passione che trasmette la piazza. Il mister è un leader carismatico e trasmette tanta energia, se i giocatori lo seguiranno in ogni dettagli allora il Napoli potrà dire la sua fino in fondo”