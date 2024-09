Il Mattino – Il Tar sospende il divieto di trasferta!

A poche ore da Juventus-Napoli, arriva la notizia che tutti speravano. Il Tar del Piemonte ha accolto la richiesta di un tifoso di sospendere il divieto di trasferta. Tale misura è stata considerata illegittima. A impugnare la decisione sono stati gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci che hanno comunicato di aver visto accolta la misura cautelare urgente proposta nell’interesse di un tifoso napoletano e del proprio figlio che ora potranno dunque recarsi allo Stadium ad assistere alla partita nel settore ospiti. “Questa decisione restituisce ai tifosi napoletani la dignità messa in discussione da un divieto eccessivamente generalizzato”, ha sottolineato Il Mattino.

Giustizia, però, non è del tutto fatta: bisognerà capire se i tifosi napoletani riusciranno a raggiungere il capoluogo piemontese a poche ore dall’inizio dal match. Per molti, dunque, sarà comunque delusione e soldi persi per la prenotazione degli alberghi e strutture ricettive.