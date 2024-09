L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Juventus e Napoli. Secondo il quotidiano nelle prime quattro giornate, Juve e Napoli hanno affrontato partite agevoli. Quindi Juve-Napoli di stasera è il primo vero esame, la partita ci dirà a che punto sono i lavori di Thiago Motta e Antonio Conte. In palio c’è la possibilità di andare a dormire da primi in classifica, aspettando l’Udinese. La Juve viene dalla mediocrità di gioco e di risultati dell’Allegri-bis, il Napoli riemerge dallo sfacelo del post scudetto. Motta in campionato è partito forte, con due vittorie, poi ha rallentato, Conte all’opposto ha debuttato male a Verona, poi ha rimesso a posto la fase difensiva e nelle successive tre giornate ha subito una sola rete. Non ci aspettiamo che stasera Juve e Napoli vadano l’una all’assalto dell’altro, ma che sia Motta sia Conte pensino che il primo che attacca rischia molto. In casa Napoli si fa largo anche l’indiscrezione di un passaggio al 4-3-3 o addirittura al 3-5-2 per fare spazio a McTominay. Juve invece con il 4-1-4-1 visto contro il Psv.