E’ di pochi minuti fa la notizia che sta circolando un volantino dei gruppi organizzati di Curva A e Curva B in merito al divieto di trasferta per il match contro la Juventus. Questi alcuni passi del volantino:

“Nessuno si sarebbe mai aspettato di veder negato il diritto di assistere al match a poche ora dall’inizio dello stesso, quanto in molti avevano acquistato il biglietto un mese fa e prenotato alberghi e i mezzi di trasporto. Questa decisione crea un precedente che deve far preoccupare tutto il movimento ultras italiano perchè potrebbe succedere a tutti. Siamo consapevoli che dobbiamo pagare il conto. Hanno provato a reprimerci in tutti i modi, ma così è inaccettabile. Chiediamo fortemente alla stampa napoletana di trovare capri espiatori in città, ma di farlo altrove, (riferimento ai poteri forti). Basta con queste decisioni schizofreniche, la rovina del calcio siete voi incapaci”.