Conte a Dazn: “Sono moderatamente soddisfatto, potevamo fare meglio in attacco! Lukaku? Non è ancora in condizione. Cambio modulo? Vi spiego”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’esito del march disputato contro la Juventus. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Cambio di modulo, lo manterrai? Il cambio nasce dal fatto che a fine mercato sono arrivati sia McTominay che Gilmour, poi abbiamo reintegrato Folorunsho. Il centrocampo è diventato un reparto forte e da sfruttare, quindi abbiamo lavorato da subito. Prima di giocare col Cagliari abbiamo alternato il 3-4-2-1 che è entrato nelle corde dei ragazzi ed è utile ai ragazzi. Allo stesso tempo mi sono concentrato su questo. Il mio timore era la fase difensiva, ma siamo stati bravi. Davanti possiamo fare molto meglio, c’erano situazioni da sfruttare e abbiamo sicuramente margini di miglioramento. So quanto è difficile pareggiare in casa della Juventus, l’anno scorso ci hanno distanziato di 18 punti. Dobbiamo fare meglio quando abbiamo la palla, potevamo sfruttare di più alcune situazioni favorevoli”.

“Il cambio di modulo serviva a limitare la Juventus? Con il 3-5-2 ammazzerei troppi calciatori. Un allenatore deve adattarsi ai suoi giocatori. Se avessi ragionato in maniera difensiva mi sarei messo a 5, noi avevamo l’idea di non lasciare il pallino del gioco agli avversari. Lukaku non è ancora in condizione, quella che pretendo io. Quindi no, ho scelto questo sistema perché con la rosa che ho a disposizione è il più semplice per le alternative. Con il 3-4-2-1 sarebbe stato più difficile schierare alternative. Abbiamo lavorato su questo sistema e sono moderatamente soddisfatto. Abbiamo fatto bene in difesa, ma in fase offensiva potevamo essere più bravi. Abbiamo avuto noi le occasioni più clamorose, ma non è semplice giocare in questo stadio con il tifoso addosso, lo conosco bene. In passato ci ho fatto il mio fortino”.