La Repubblica – Conte potrà sfruttare il fatto di aver avuto una settimana per lavorare

Secondo La Repubblica, il fatto di aver potuto lavorare una settimana intera potrebbe essere un vantaggio da non sottovalutare per Antonio Conte e il suo Napoli in vista della partita di sabato contro la Juventus: “L’unico vantaggio è ovviamente la settimana tipo che Antonio Conte sta sfruttando per arrivare al meglio all’incrocio che per lui ha il sapore forte dell’amarcord: allenamento intenso anche ieri pomeriggio al Training Center di Castel Volturno. Il tempo delle scelte si sta avvicinando“.