Conte: “Dobbiamo indossare un bell’abito, dobbiamo migliorare per essere competitivi”

Il mister azzurro Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra Napoli e Juventus all’Allianx Stadium. Queste le sue parole: “Noi dobbiamo indossare un bell’abito. Io ho voglia di offrire un bello spettacolo, ed è inevitabile che il tuo abito debba essere pronto a sporcarsi, perché puoi trovare delle situazioni dove se non metti la giusta cattiveria serve farlo, sapendo che però questo è bello. Per le squadre vincenti è un ottimo connubio. Ci sono diversi esempi di partita, ieri l’Inter ha giocato in casa del City ed ha alternato momenti dove ha giocato ed altri dove ha difeso, dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola e indossando più abiti. Noi stiamo iniziando a capirlo, l’anno scorso si pensava molto al possesso e non c’era equilibrio o volontà di ricompattarci. Se vogliamo essere competitivi dobbiamo migliorare”.