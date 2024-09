Cds – Neres e il feeling speciale con la Juve; ha già segnato contro i bianconeri

Il Corriere dello Sport, nell’edizione oggi in edicola, ha riportato un dato relativo alle sfide del brasiliano contro la Juventus, squadra già affrontata dall’ex Benfica per ben cinque volte: “Lui sa come si fa e soprattutto lo ha già fatto. Due volte con due squadre diverse. Tradotto: David Neres ha segnato due gol alla Juventus nelle sue precedenti vite (sportive) da giocatore dell’Ajax, un grandissimo Ajax giunto fino alla semifinale di Champions League, e da alfiere del Benfica. Nessuna differenza. E tanto per non squilibrare una storia che per il momento sembra piena di proporzioni giuste, una volta s’è esibito ad Amsterdam e un’altra a Torino. Neres, l’uomo in più del Napoli, ha sempre fatto gol alla Juve alla prima sfida giocata con un nuovo club“.