Cds – Juventus-Napoli, previsto un esodo dei tifosi azzurri; settore ospiti sold out

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, all’Allianz Stadium ci sarà un vero e proprio esodo da parte dei tifosi del Napoli per la sfida contro i bianconeri: “Sabato all’Allianz Stadium saranno almeno 2.200 i tifosi del Napoli al seguito della squadra. Settore ospiti sold out da agosto, tutti i biglietti acquistati prima di conoscere data e orario della sfida con la Juve a Torino. Dopo Cagliari, un’altra trasferta con la spinta del popolo azzurro per Kvara e compagni. A seguire, tre partite al Maradona: giovedì prossimo i sedicesimi di Coppa Italia con il Palermo; la successiva domenica arriva il Monza e per finire, venerdì 4 ottobre, il Como prima della sosta“.