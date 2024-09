Inizio da sogno per Meret – In casa Napoli si prospetta già il rinnovo

Alex Meret potrebbe rimanere a Napoli ancora a lungo.

Dopo le recenti prestazioni super con la maglia azzurra e la fiducia di Conte, il friulano e il Napoli sarebbero intenzionati a parlare già di rinnovo per confermare la stima nei confronti del portieri. Ne parla stamane Il Corriere dello Sport: “Meret è il portiere del Napoli e la società lavora affinché possa continuare ad esserlo ancora a lungo. Il contratto in scadenza a giugno è un tema attuale che presto verrà di nuovo aff rontato col suo agente, Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku, come confermato dal ds Manna. Le parti si sono incontrate a inizio estate e si sono date appuntamento nei prossimi giorni per provare a trovare un accordo. La volontà reciproca, del club e del

giocatore, è quella di restare insieme”.