CorrSport – Conte e le partite che “durano” fino al 90′: sono già tanti i goal arrivati nel finale di partita

Antonio Conte si è preso il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’allenatore ha inciso tantissimo sugli azzurri, che riuscirebbero a trovare la via del goal anche negli ultimi minuti: “Ora c’è la zona Conte, che ha sempre diversi interpreti, ma una connotazione un po’ più ampia rispetto alle precedenti, a dimostrazione del fatto che il suo Napoli non solo abbia cominciato davvero a sporcarsi le mani, come pretende l’allenatore, ma sia allo stesso tempo duro a morire e non smetta mai di attaccare. La partita di Cagliari, in tal senso, ne è un esempio lampante”.