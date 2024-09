Manna a Sky: “Lavoriamo ai rinnovi di Meret e Kvara. Juve-Napoli grande partita”

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport di alcuni temi importanti in casa Napoli: “Kvara ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui e a lui ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme. Stiamo lavorando con l’entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa”.

Sul rinnovo di Meret: “Abbiamo volontà di continuare con lui e lui con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione da noi”.

La prossima sarà contro la Juventus: “Sarà una bella partita, contro una squadra attrezzata che ha fatto una campagna acquisti imponente. Sono attrezzati per fare un ottimo percorso in campionato e Champions League”.