L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Alex Meret. Secondo il quotidiano il futuro del portiere azzurro è ancora incerto, ma tutti sono a lavoro per il suo rinnovo. Il contratto di Meret scade 2025 è una delle priorità degli azzurri. Il portiere friulano dopo anni di incertezze legata al ballottaggio con Ospina ha avuto un percorso di crescita, tanto da attirare vari club italiani su di lui. Il Napoli continua a lavorare in silenzio su tale situazione, per farlo concentrare esclusivamente sul campo. Il portiere vuole continuare la sua avventura in azzurro, perchè si sente centrale nel progetto ed anche nelle sfide future. Per questo dunque il suo rinnovo sembra destinato a farsi.