L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un merito di Antonio Conte in queste fasi iniziali di stagione. Secondo il quotidiano tra le ovvietà che alcuni non hanno colto dopo Cagliari-Napoli 0-4, una che è che 8 giocatori su 11 della formazione iniziale degli azzurri c’erano anche nella scorsa stagione. Tre i nuovi: Buongiorno, Spinazzola e Lukaku, però negli 8 reduci si vede il vero merito di Conte, l’aver rigenerato un blocco squadra che nel post scudetto sembrava arrivato al capolinea. Napoli vota Antonio, l’allenatore ossessionato dalla vittoria. Conte ha superato il trauma dell’esordio shock a Verona e ha riportato il Napoli in alto, dove Spalletti l’aveva lasciato. Sabato affronterà la Juve allo Stadium, forse il test tecnico-emotivo più impegnativo, ma Conte è un domatore di emozioni.