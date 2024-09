L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle prestazioni di Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa nella trasferta di Cagliari. Secondo il quotidiano il Napoli dopo aver ritrovato finalmente anima ed identità ha ritrovato anche cuore e motore del centrocampo ovvero Anguissa e Lobotka. In particolare se Lobotka aveva dato qualche cenno di ripresa, il camerunense invece sembrava l’ombra di se stesso, destinato per altro ad andare in Arabia Saudita. Ma poi è arrivato Antonio Conte ed ha posto un veto alla sua cessione ed anche a quella del suo compagno di mediana. A Cagliari finalmente sembrano essere tornati sugli standard attesi in particolare Anguissa, che nelle ultime due partite ha realizzato il gol decisivo con il Parma, sbloccandosi dopo quasi un anno ed offerto un’ottima prestazione, da padrone della mediana in quel di Cagliari. Quasi come volesse dare un avviso agli scozzesi appena arrivati.