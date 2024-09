L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili variazioni tattiche di mister Antonio Conte. Secondo il quotidiano

ci sono voci di un possibile cambio modulo per il Napoli contro la Juventus. Da oggi partirà la preparazione per la sfida di Torino. Una giornata piena di significati considerando il livello del test e i tanti incroci con il passato di Conte, del ds Manna e del dt bianconero Giuntoli. Per non parlare della rivalità sportiva tra i due popoli. Insomma, sarà un sabato di calcio tutto da vivere. E tatticamente ancora da decifrare. Conte ha lavorato per l’intera estate sul 3-4-2-1, un sistema che comincia a dare i primi frutti sia per i risultati sia per il gioco e trame, ma nel frattempo ha iniziato a provare con frequenza il 4-3-3, specie dopo gli arrivi di McTominay e Gilmour.