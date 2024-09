Gazzetta – Napoli, c’è una nuova coppia; Kvara e Lukaku già fanno paura agli avversari

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla nuova coppia che sta trascinando il Napoli in queste prime partite; quella formata da Kvaratskhelia e Lukaku. Così scrive il quotidiano: “E’ nata una coppia. Che si cerca, si applaude e si abbraccia. E poi corre a testa alta sotto lo spicchio riservato ai tifosi azzurri, con orgoglio, come a dire: “State tranquilli, noi siamo qua”. Pronti a tutto, per riportare in alto il Napoli. Kvara e Lukaku sembrano un’arma dal potenziale devastante nelle mani di Conte“.