Gazzetta – Napoli, ben 4 goal segnati dopo il 90esimo; la squadra ha lo stesso dna di Conte

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte non ha impiegato molto a trasmettere il suo carattere e la sua mentalità ai giocatori: “Va in fuga a sorpresa il Napoli dato per finito dopo la partenza horror con il Verona e le puntate infinite del melodramma Osimhen. Il Napoli è primo da solo, l’ottava squadra diversa al vertice del campionato dopo quattro giornate. Quattro gol al Cagliari sono un’esagerazione che non rispecchia la partita, ma i quattro gol segnati dopo il 90’ nelle ultime tre giornate spiegano che il carattere di Conte è già stato trapiantato. Il bello è che l’Udinese dello sconosciuto Runjaic stasera potrebbe superarlo e lo stesso Verona, travolto dalla Juve, raggiungerlo“.