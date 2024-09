Cds – Ecco il Napoli di Conte, dominio assoluto con il Cagliari; contro la Juve partita della verità

Il Corriere dello Sport ha analizzato la roboante vittoria per 0-4 del Napoli di Antonio Conte contro il Cagliari: “Qua la mano, sporca. Il Napoli di Conte è sbocciato a Cagliari: quello di Lukaku centravanti che segna e fa segnare, di Kvara trequartista di sacrifici e lampi, del gigante Buongiorno che i gol li toglie e li mette e di un manipolo di lottatori che accettano i duelli, li vincono e soprattutto restano glaciali tra le fiamme di un clima rovente. Finale: 4-0 che sa di dominio, di squadra, di forza complessiva in tutti i reparti. È il preludio a una notte in vetta, dopo il pareggio dell’Inter e in attesa dell’Udinese. Gli schiaffi di Verona svaniscono alla seconda trasferta, dopo le due vittorie al Maradona. E soprattutto: a un anno e sette mesi di distanza, il Napoli è tornato a vincere tre partite di fila. All’epoca la serie arrivò a otto, ma per il momento va bene così. E sabato c’è la Juventus allo Stadium: sarà il primo, grande siero della verità per tutti, per Conte e per Thiago, per le ambizioni di due serissime candidate a recitare da anti Inter“.