Cds – E’ già il Napoli di Lukaku; tre goal e due assist nelle prime due

Come riporta Il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku, si è già preso la squadra azzurra, come dimostrano i suoi numeri nelle prime due uscite stagionali con la maglia del Napoli: “Un altro gol e due assist per un totale di quattro reti in cui c’è il suo zampino. Una partita e uno spezzone ed è già il Napoli di Romelu Lukaku, l’attaccante tanto atteso divenuto in pochi minuti riferimento per i compagni. In totale sono 388 in carriera tra club e nazionale. Numeri da grande centravanti scelto dal Napoli e da Conte per completare una squadra che sta imparando a conoscerlo. I compagni lo cercano e poi si propongono, sanno che la palla con lui è in cassaforte, che il pallone di ritorno arriva (quasi) sempre così come i movimenti in profondità o la sua presenza in area di rigore“.