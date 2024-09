Politano a DAZN: “Importante avere continuità; la nuova posizione mi piace”

Matteo Politano, intervistato da DAZN nel pre partita di Cagliari-Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tornare ad avere continuità vincendo tre partite di fila dopo un anno e mezzo sarebbe importante; ma sarà una gara difficile, dobbiamo dare il massimo.”

”Sicuramente è cambiato il sistema tattico rispetto allo scorso anno, il mister ci chiede di stare più stretti e di scambiarci con gli esterni negli ultimi venti metri. A me piace questa nuova posizione perché riesco ad essere più vicino alla porta. Voglio sbloccarmi con un assist o con un goal.”

”Penso che il rapporto con il mister sia sempre fondamentale, sentire la sua fiducia per me è importante. Tutti i giorni dò il meglio di me per meritarmi un posto in squadra.”