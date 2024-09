Osimhen ai tifosi del Galatasaray: “Vi faccio una promessa”

Dopo aver ufficializzato il suo trasferimento al Galatasaray e a seguito della pausa nazionali, Victor Osimhen ha compiuto il suo esordio in Turchia nel corso della giocata di campionato attualmente in corso. Nella vittoria per 5-0 sul Rizespor, Osimhen ha perfino realizzato il suo primo assist con i giallorossi ed è stato acclamato a gran voce al termine della partita dai tifosi del club. Il nigeriano ha quindi ringraziato i fan turchi sui social con un chiaro messaggio. Questa la sua lettera:

“Cari tifosi del Galatasaray, grazie per il caldo benvenuto che mi avete dato. Già riesco a sentire la passione e l’energia che guida questo grande club e ed il supporto che voi date alla squadra vuol dire tutto per me. Insieme potremo conquistare grandi successi e prometto che continuerò a lavorare duramente con i miei compagni di squadra per essere sicuro di raggiungere i nostri obiettivi. Grazie a tutti”.