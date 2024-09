Napoli, multa per il “caso interviste”. Ecco la cifra ma c’è ricorso

Il “caso interviste Napoli” si riapre e la situazione sembra farsi brutta per la società azzurra. A seguito delle partite contro Torino e Barcellona, il Napoli ha infatti deciso di non inviare calciatori davanti ai microfoni di DAZN, facendo scattare una denuncia da parte dell’app di streaming. Se la condanna dovesse essere confermata, Aurelio De Laurentiis sarebbe costretto a versare una multa di circa 230 mila euro. Il presidente però, come suo solito, si è opposto all’accusa presentando ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro la Lega Serie A e contro la FIGC.