Live – Termina la sfida alla Unipol Domus Arena, il Napoli vince per 0-4, gioia anche per Buongiorno

90+3′ – GOL GOL GOL, il Napoli fa 0-4, un altro dei nuovi arrivati trova la rete e in questo caso la prima gioia personale con gli azzurri. Il gol è di Buongiorno, che sfrutta al meglio il terzo assist italiano di David Neres e batte Scuffet.

70′ – GOL GOL GOL NAPOLI, arriva anche la gioia personale per Romelu Lukaku, che dopo 2 assist trova anche la rete. Errore in impostazione del Cagliari, Kvaratskhelia recupera il pallone e serve l’assist al belga

65′ – GOL GOL GOL, ARRIVA IL RADDOPPIO DEL NAPOLI, ad andare in rete Kvaratskhelia, che da un assist di Lukaku si trova da solo davanti a Scuffet e lo batte con la punta

56′ – TRAVERSA DEL CAGLIARI, Marin tenta un tiro da fuori area e trova la risposta miracolosa di Meret che la manda sul legno

47′ – Miracoloso Meret, salvataggio ad una mano su un colpo di testa di Luperto ben angolato

Secondo Tempo

53′ – Cagliari vicinissimo al pari, con Piccoli che viene servito da Luvumbo e il suo tiro è deviato da Buongiorno, che la manda in calcio d’angolo

40′- Gran parata di Meret che salva su un colpo di testa di Piccoli che aveva fatto battere la palla sul terreno a pochi passi dal portiere azzurro

34′ – Luperto molto vicino al pareggio, il suo colpo di testa viene salvato sulla linea dalla difesa azzurra

32′ – Riprende il match alla Unipol Domus Arena dopo 7 minuti di stop

31′ – Dopo un incontro con i calciatori calma da parte dei tifosi del Napoli, ma la situazione dalla curva cagliaritana non si placa, per questo il gioco non è ancora ripreso

25′ – Partita al momento ferma, Conte invia Oriali ed alcuni calciatori sotto il settore ospiti per placare gli animi tra le tifoserie, che stanno cercando in tutti i modi di scontrarsi attraverso lancio di oggetti

19′ – Il Cagliari risponde al gol del Napoli, per i rossoblu ci prova Azzi che trova la risposta di Meret e la manda in angolo

18′- GOL GOL GOL, il Napoli trova il vantaggio con il capitano Giovanni Di Lorenzo, che dopo una lunga azione da parte degli azzurri viene servito da Lukaku e tira in porta. Il tiro viene deviato da Yerry Mina che batte Scuffet

13′ – Il Napoli aumenta i ritmi di gioco, grande gioco da parte degli azzurri con tanti tocchi di prima, ma non si riesce a trovare il tiro in porta

1′ – Inizia il match tra Cagliari e Napoli alla Unipol Domus Arena