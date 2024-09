Di Lorenzo in conferenza: “Felice per il gol, gli scontri? Bisogna godersi il calcio

Giovanni Di Lorenzo capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Felice per il gol che ha sbloccato la partita, su un terreno tosto. Bisogna dare un segnale a noi stessi, era una gara importante dopo la sosta delle nazionali. Partita difficile con un campo secco, siamo stati bravi, possiamo sicuramente fare molto meglio. Abbiamo cominciato bene, poi l’interruzione ci ha fatto calare il ritmo. Sono partite importanti per il resto del campionato; quando sono iniziati gli scontri sono andato verso il settore ospiti, non devono succedere queste situazioni, poi alla fine è subentrata un po’ di calma.

Bisogna godersi il calcio perchè è una cosa bella. Alex sta facendo grandi cose, ha cominciato bene la stagione; è stato bersagliato un po’ troppo, abbiamo fiducia in lui perchè sappiamo che è un gran giocatore, così come Contini e Caprile. Lui è in nazionale da qualche anno ormai, non deve dimostrare nulla a nessuno, deve solo giocare su questi livelli e fare parate come stasera; siamo felici”.