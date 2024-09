Conte è pronto a cambiare modulo in vista di Cagliari! Le ultime

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, Conte starebbe pensando a un cambio di tattica in vista dei prossimi impegni del Napoli. L’allenatore azzurro ha provato a Castel Volturno il 4-3-2-1, anche se a Cagliari ci sarà molto probabilmente il 3-4-2-1. L’unica vera novità è proprio l’inserimento di Lukaku. Ecco cosa riporta:

“Conte con Lukaku vuole una squadra più ordinata nella tenuta delle distanze, che non abbia bisogno come con Raspadori di essere sempre corta. Il Napoli avrà più spessore fisico dentro l’area, potrà andare direttamente sui piedi del centravanti, una boa perfetta per gli inserimenti dei compagni. Un’idea che può dare anche più profondità. Il Cagliari di Nicola opporrà il suo 3-5-2. Sarà aggressivo e cercherà di limitare il possesso del Napoli, stringere il campo, togliere il respiro alla manovra degli azzurri. L’ha spiegato l’allenatore Nicola in conferenza: ‘Dovremo essere molto abili a sporcare il loro gioco, dobbiamo avere coraggio e aiutarci quando perdiamo palla’. Conte ne ha parlato anche durante gli allenamenti e vuole un gruppo che sappia calarsi nelle difficoltà, sporcarsi le mani anche sul terreno dell’intensità e della cattiveria agonistica”.