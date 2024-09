Cagliari-Napoli – Le formazioni ufficiali del match: debutto dal 1′ per Lukaku

Alla Unipol Domus Arena va in scena la quarta giornata di campionato con la sfida tra Cagliari e Napoli. Per gli uomini di Antonio Conte dopo la batosta di Verona ci sono stati sei punti, e arrivano da una grande rimonta contro il Parma. Nella sfida ai ducali c’è stato il debutto in maglia azzurra di Romelu Lukaku, che oggi parte dal 1′ minuto, con al suo fianco Kvaratskhelia e Politano che agiranno sulla trequarti. Dall’altra parte Davide Nicola si affida alla coppia d’attacco formata dalla punta di peso Roberto Piccoli e dalla veloce seconda punta Zito Luvumbo, a centrocampo debutto per il neo acquisto ed ex della gara Gianluca Gaetano. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Buongiorno; Mazzocchi; Anguissa; Lobotka; Spinazzola; Politano; Kvaratskhelia; Lukaku

Cagliari – Scuffet; Zappa; Mina; Luperto; Augello; Gaetano; Deiola; Marin; Azzi; Piccoli; Zito