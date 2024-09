Cagliari-Napoli: Gli azzurri conquistano la Sardegna, le pagelle di MN!

Meret: Ottimo il portiere azzurro, buonissima la parata su Piccoli nel primo tempo, e su Luperto nel secondo. 7

Di Lorenzo: Ancora in gol il capitano azzurro, leader sia in campo che fuori; prestazione molto buona per il classe ’93. 7,5

Rrahmani: Buona gara da parte del centrale kosovaro, tutto sommato ha fatto una partita da sufficienza. 6

Buongiorno: Molto solido il nazionale italiano, interventi precisi e composti. E’ pilastro della difesa partenopea; in gol anche lui. 7

Anguissa: Buona gara da parte del camerunense, bene sia in fase offensiva che in quella difensiva. 6,5

Lobotka: Solita partita di quantità e di qualità da parte dello slovacco, buoni anche gli spunti offensivi. 6,5 (Gilmour: 6)

Mazzocchi: Discreta prestazione da parte dell’esterno napoletano, un po’ impreciso su alcuni palloni giocati, per il resto è da 6. 6

Spinazzola: Torna titolare dopo la panchina contro il Parma, grande qualità per il classe ’93, seppur con qualche errore nell’ultimo passaggio. 6,5 (Olivera: Fa rifiutare Spinazzola nel secondo tempo, partita equilibrata per Mati Olivera. 6)

Politano: Ancora titolare il trequartista azzurro, non una partita memorabile per Politano, ma comunque sempre presente in fase d’attacco. 6,5 (Neres: Altro assist per il brasiliano, siamo a quota 3. 6,5)

Kvara: In format “Super” stasera il georgiano, gol e assist per il 77 azzurro; grande partita sotto tutti i punti di vista. 7,5 (Mctominay: 6)

Lukaku: Prima da titolare per per Big Rom, prestazione da top per l’attaccante; prima fa il rifinitore con due assist, e poi insacca la rete del 0-3. 8 (Simeone: 6)