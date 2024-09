Sky – Le probabili formazioni della sfida fra Napoli e Cagliari, per gli azzurri formazione solita, c’è Lukaku

Dopo due settimane di sosta torna il campionato, e il Napoli riparte dalla vittoria in extremis ottenuta contro il Parma allo stadio Maradona. I ragazzi di mister Conte affronteranno alla Unipol Domus Arena di Cagliari i rossoblù, e come riportato da Sky Sport nelle probabili formazioni, l’11 titolare sarà lo stesso dell’ultima sfida, con l’unica differenza della presenza di Romelu Lukaku. Il centravanti belga si è allenato duramente durante la sosta per arrivare al meglio alla sfida, e dovrebbe essere supportato da Kvaratskhelia e Politano. Sugli esterni ci saranno Mazzocchi e Olivera e ad agire da braccetto di destra Di Lorenzo. Questa la probabile formazione azzurra per domani sera:

Napoli (3421) – Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Rrahmani; Olivera; Lobotka; Anguissa; Mazzocchi; Politano; Kvaratskhelia; Lukaku