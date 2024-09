L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla gestione estiva del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano ora si può parlare davvero di New Era per il Napoli. De Laurentiis ha messo sul mercato 150 milioni per rifondare e preso uno dei migliori allenatori del mondo. Risolto il caso Osimhen, De Laurentiis ha dato a Conte tutte le armi per tornare in alto. Napoli aveva bisogno di protagonisti diversi per avviare il nuovo ciclo. Giocatori nel pieno della maturità, giocatori affamati di vittorie e consapevoli di prendersi immediatamente il futuro. Conte ha i suoi nuovi pilastri. Da Buongiorno a McTominay, passando per Neres fino ad arrivare a Lukaku. Hanno portato entusiasmo, rinsaldato le ambizioni di una città tornata subito nel ridimensionamento. Ma ora è tornato il sorriso e sono ricominciati anche i sogni. I nuovi leader si aggiungono ai quattro a cui Conte non ha mai rinunciato. Li ha rivitalizzati e fatti sentire imprescindibili.