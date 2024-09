L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano non ci sono più, domani ci sarà Kvaratskhelia a condurre la manovra offensiva del Napoli a Cagliari. E’ già un lontano ricordo il colpo alla caviglia rimediato in nazionale. La stella georgiana sta bene, non ha problemi, e all’Unipol Domus farà parte del tridente azzurro. Conte gli affiderà le chiavi della fantasia coi soliti compiti da affinare e l’intesa con un calcio inedito in cui il georgiano si sente già protagonista. Gol e assist contro la Repubblica Ceca ed ora la sfida al Cagliari che presterà massima attenzione proprio al georgiano. È lui il pericolo principalecapace di capovolgere le sorti di una partita coi suoi numeri. Nella trasferta di Verona, è mancato nella ripresa e si è visto.