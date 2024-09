L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per la partita di Cagliari. Secondo il quotidiano Romelu Lukaku partirà titolare nella gara di campionato che del Napoli contro il Cagliari. Mister Conte ha ancora a disposizione l’allenamento di oggi prima di scegliere definitivamente gli undici che dovranno sfidare il Cagliari dall’inizio, ma la certezza è che domani comincerà ancora con il 3-4-2-1. E quindi ci sarà Meret in porta; la difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; la linea a quattro di mediana formata da Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Olivera e Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku in attacco. Dovrebbe essere questa la formazione che dovrà conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. In corsa ci sarà anche la possibilità di vedere McTominay e Gilmour, a Folorunsho.