L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sul centrocampo azzurro. Secondo il quotidiano si è passati in poco tempo da una totale emergenza in mediana con i soli Lobotka ed Anguissa, all’abbondanza lì in mezzo con gli acquisti di Scott McTominay e di Billy Gilmour ed il reintegro di Michael Folorunsho. In particolare l’acquisto del centrocampista ex Manchester United permette a Conte di poter passare ad una mediana a tre, rievocando scorci di 4-3-3, che potrà valorizzare i nuovi acquisti senza compromettere i nuovi equilibri di squadra. Conte infatti ora accanto al 3-4-2-1, provato per tutta l’estate sta provando alternative a tale modulo, scelta saggia in base anche agli scricchiolii estivi nella mediana azzurra.