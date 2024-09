L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul lavoro di Antonio Conte. Secondo il quotidiano ieri il mister azzurro durante la conferenza stampa pre Cagliari-Napoli ha usato una metafora sartoriale a riguardo del futuro tattico del suo Napoli. Ora le opportunità tattiche aumentano, grazie agli arrivi di Scott McTominay e Billy Gilmour ed il reintegro di Michael Folorunsho. Il mister però ci ha tenuto a precisare che tali variazioni tattiche, non dovranno modificare gli equilibri della squadra, ma dovranno far combaciare perfettamente le due fasi. Gli aggiornamenti sono in corso e chissà se non ci sia un ritorno al 4-3-3.