PRIMA PAGINA – Il Mattino: “Il Napoli ultimo baluardo che resiste”

Ieri Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa per presentare la partnership con Arnone per Acqua Sorgesana. Il presidente ha colto l’occasione per attaccare il sistema calcio e celebrare i suoi 20 anni con il Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha dedicato all’evento il taglio basso. “Il Napoli ultimo baluardo che resiste”, il titolo riprende le parole del presidente. Poi l’occhiello: “De Laurentiis attacca il sistema calcio basato sui fondi ‘Non rispetta le regole'”. Francesco De Luca ha dedicato un approfondimento dal titolo “Modello virtuoso in sintonia con la città”.