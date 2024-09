PRIMA PAGINA -CdS: “Dela spacca”

Oggi, 13 settembre 2024, è possibile trovare in edicola la prima pagina del Corriere dello Sport. “Dela spacca” titola l’edizione nazionale del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni in primo piano. Nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa per presentare la partnership con Arnone per Acqua Sorgesana. “Orgoglio e veleni: ‘Il Napoli non scende a compromessi”, si legge nell’occhiello. Poi il catenaccio: “Noi vinciamo rispettando le regole”. Un fiume in piena il presidente del Napoli che non risparmia di lanciare bordate a quelli che, a suo avviso, hanno solo fatto il male del calcio e del settore dell’imprenditoria. “‘Siamo l’ultimo baluardo in un sistema calcio che è oggetto dei fondi e falsa la competizione. Conte? I migliori al mondo vogliono venire qui’, Kvara c’è, Lukaku titolare”. Conclude in primo piano il Corriere dello Sport.