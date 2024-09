De Laurentiis: “Non ho mai fatto debiti nel calcio. Napoli mi venne descritta come ingovernabile!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, interverrà a breve nel corso della presentazione di Sorgesana come sponsor presso la sede di Villa D’Angelo. Con lui, c’è Nicola Arnone. Di seguito, le sue parole.

ADL: “Con il dottor Arnone abbiamo punti di contatto. siamo due imprenditori che al netto di cosa si possa dire hanno puntato sulla famiglia. Una volta all’Unicredit mi diedero un libro dal titolo la famiglia Spa. Contro tutti i denigratori di questa tipologia di azienda, dico che non credo che i fondi siano il salvataggio nel mondo delle imprese, così come nel calcio. Un imprenditore deve dare guizzo e impronta. Io ho sempre diviso gli imprenditori dai prenditori. Il nostro paese ha abbandonato l’idea di impresa per approfittare della presa, con complicità della politica, ma questo non riguarda Arnone, né il sottoscritto”.

Arnone: “Dico che mangiamo lo stesso pane, quindi siamo allineati. Senza sintonia non saremmo così, andiamo avanti per il prossimo ventennio? Di base, ritengo che prevalga l’intelligenza, e nel nostro rapporto è accaduto”.

ADL: “Io faccio un bilancio positivo. L’Italia è un paese complicato, Napoli mi era stata descritta come ingovernabile. Qui però si può lavorare. Il problema di un imprenditore che viene dal mondo dei contenuti dove la creatività è sovrana e devi rendere le idee in prodotti, diventa una palestra di grande allenamento. È con stupore quando andai da Carraro al secondo anno di C e gli dissi che queste cose non funzionavano. Lui mi disse che lo dicevo io, risposi “Non si può parlare?”, se non si può fare ho capito tutto. Poi scoppiò Calciopoli. Noi siamo passati in un contesto dove ci sono più prenditori, dove il vecchio non è mai stato surclassato dal nuovo. Veltroni nel 96 cambiò il gioco, passando alle Spa. Se ne sono approfittati tutti, per cui il calcio ha sempre accumulato debiti. Io che nella vita ho sempre fatto tanti film, non ne ho mai accumulati. È un diktat che ho portato nel calcio. Ma quando si dice che questo non va da nessuna parte, è anche perché nessuno vuole andare in parti diverse. Un’altra cosa che manca è che i veri imprenditori non partecipano, per non parlare dei fondi. Sono un disastro”.

Arnone: “Vent’anni di sponsorizzazione del Napoli, quali sono i ricordi più belli? Ho tanti aneddoti, potete immaginare quante occasioni. Ricordo che c’era questa partita in cui perdevamo. La prima è che c’era una contestazione perché Quagliarella era in panchina e mettemmo Cavani. Lui fece due gol e il Napoli vinse. Allora dissi che questo non solo è bravo, ma anche fortunato. Un altro episodio importante è quando il Napoli perse in Inghilterra, e vedo mia figlia Candida che piange. Lei rivolta Jacqueline e dissi che il Napoli era entrato nella mia famiglia. La conserverò. Come giocatori ricordo Zalayeta, che fece due gol alla Juventus. L’azione più bella è quando fece una gran giocata contro l’Inter, la barriera non trovava la palla, Lavezzi aveva già segnato. Questi sono i ricordi più belli al netto dei trofei. C’era la benedizione del Papa”.

