La Repubblica – Napoli, doppia seduta per gli azzurri; Conte impegnato anche a pranzo

La Repubblica ha fatto il punto sul momento in casa Napoli: “Vincere aiuta a vincere: è una delle regole non scritte dello sport e nello specifico del calcio, in cui ha un suo peso spesso decisivo anche la componente psicologica. Non devono quindi stupire i sorrisi che stanno accompagnando a Castel Volturno la ripresa degli allenamenti del Napoli, che si è rimesso in moto nella prima sosta del campionato sulla rassicurante scia dei due preziosi successi conquistati contro il Bologna e il Parma allo stadio Maradona. I 6 punti hanno infatti riportato gli azzurri nelle zone alte della classifica e addirittura a ridosso dalla vetta, lontana ora solo una lunghezza. Doppia seduta e giornata pienissima per Antonio Conte, ospite all’ora di pranzo di uno sponsor del settore abbigliamento“.