Il Mattino – Conte non vuole che il gruppo si illuda dopo le due vittorie con Bologna e Parma

Secondo Il Mattino, Antonio Conte, non vuole che la sua squadra si illuda dopo le due vittorie consecutive: “Conte teme che possa insinuarsi l’illusione che tutto sia in discesa dopo la vittoria von Bologna e Parma. Per questo motivo, sta spingendo molto negli allenamenti. L’allenatore non vuole in alcun modo un caldo di tensione da parte dei suoi ragazzi. La trasferta di Cagliari viene vista come una sorta di banco di prova alla luce del fatto che lo scorso anno, gli azzurri non uscirono benissimo dalla sfida in terra sarda con quello svarione difensivo commesso da Juan Jesus“.