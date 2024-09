Il Mattino – Conte pronto a schierare Olivera da braccetto di sinistra

Secondo Il Mattino, Antonio Conte, starebbe pensando di utilizzare Mathias Olivera come braccetto di sinistra; questo porterebbe Giovanni Di Lorenzo a giocare come esterno destro di centrocampo al posto di Mazzocchi: “Antonio Conte non ha ancora deciso la formazione che scenderà in campo contro il Cagliari. Ci sono ancora delle valutazioni da fare prima di prendere una decisione definitiva. Durante questa sosta, Conte si è focalizzato molto su Olivera. Vuole metterlo braccetto di sinistra. L’allenatore azzurro ha in mente di fare una sorta di mini rivoluzione difensiva con Olivera sul centrosinistra, Buongiorno centrale, Rrahmani sul centrodestra ed infine Di Lorenzo esterno a tutta fascia. In tal caso, l’escluso sarebbe Mazzocchi“.