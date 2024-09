Il Consigliere Simeone risponde ad ADL: “Il Comune non è un outlet, bisogna presentare il progetto”

Il Consigliere del Comune di Napoli Nino Simeone ha risposto alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riguardo l’acquisto dello stadio Maradona. Queste le sue parole: “Il Comune di Napoli non è un Outlet, e non ci troviamo in una sessione di Calciomercato, quindi non ci sono strategie che tengano. Il presidente deve presentare il progetto di ristrutturazione dello stadio e il consiglio Comunale valuterà come ottemperare agli obblighi istituzionali che gli conseguono, così come accade in altre città”