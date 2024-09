Gazzetta – Lukaku non si aspettava un impatto così; si sente in debito con ADL e Conte

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku non si aspettava un impatto così importante con l’ambiente azzurro: “Un impatto talmente forte, da sorprendere anche lui. Tra Romelu Lukaku e il Napoli è stato più di un amore a prima vista. È stato un corteggiamento al buio, un desiderio durato mesi. A Napoli lo hanno voluto come icona del Rinascimento, come pilastro della nuova era. Lo hanno scelto per cancellare un anno nero e rituffarsi verso un futuro sempre più azzurro. E adesso Romelu si sente in debito, verso la città, verso Antonio Conte e verso Aurelio De Laurentiis. Napoli lo ha conquistato, lo ha emozionato. E l’eco dell’urlo del Maradona dopo il suo primo centro è ancora ben presente nella sua testa. In pochi minuti, ha conquistato anche gli ultimi scettici tra itifosi. Erano in pochi, per la verità, perché la reunion con Conte era già una garanzia per molti“.